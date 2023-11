Bruno Gagliasso levou o filho Bless, de 8 anos, a terreiro de candomblé - Reprodução Instagram

Bruno Gagliasso levou o filho Bless, de 8 anos, a terreiro de candomblé Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2023 11:41 | Atualizado 15/11/2023 11:46

Bruno Gagliasso se emocionou ao falar de visita do filho Bless, de 8 anos, ao Ilê Axé Opo Aganju, na Bahia. Candomblecista, o ator compartilhou com os seguidores fotos do momento especial. "Ontem viemos a Salvador, trouxe meu filho Bless para vir a primeira vez no terreiro de candomblé que frequento há alguns anos, o Ilê Axé Opo Aganju, do meu pai Obarayi", relatou o marido de Giovanna Ewbank no Instagram.

"A noite que por conta disso já seria emocionante, tornou-se ainda mais especial, pois recebi a honra de ser suspenso Ogã de Oxossi na casa", contou Bruno, que também é pai de Títi, de 10, e Zyan, de 3. Na sequência, Gagliasso comemorou a nova responsabilidade na casa: "Uma alegria emocionante e a sensação de que estou apenas começando uma caminhada linda de aprendizado e axé. Okê Arô Oxossi."

O post de Bruno recebeu comentários preconceituosos. "Coitado da criança. Não falo mais nada não tenho advogado e sou pobre", disparou uma. "Misericórdia! A palavra de Deus fala: 'ensina o seu filho o caminho que deve andar'. O caminho do senhor é muito triste", falou outra. "Que Deus te dê sabedoria. Que vocês conheçam o verdadeiro Deus. Toda honra e glória é só dEle, Jesus, Deus, Espírito Santo", acrescentou uma terceira.



"Só Jesus é o Senhor! Glória ao Deus todo poderoso. Somente em ti encontramos a paz", destacou um. Respeito. Já que está apresentando a cultura religiosa aos seus filhos, apresenta a igreja a eles também. Lá tem um Deus que é pai de toda a humanidade. Ele também merece e muito a visita de seus filhos", aconselhou outro.

Vale lembrar que a lei sancionada em janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que equipara o crime de injuria racial ao crime de racismo, também protege a liberdade religiosa. A lei, agora, prevê pena de 2 a 5 anos para quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas.