Priscilla contou como lida com as críticas e abriu o jogo sobre religião - Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2023 12:38

Desde que iniciou nova fase na carreira, Priscilla vem enfrentando questionamentos sobre a sua fé. A cantora deixou para trás o gospel e chegou com tudo no pop. Com o visual repaginado – cabelo curto e pintado de vermelho –, a artista afirmou que segue firme a jornada espiritual.

"Minha fé continua no centro da minha vida, sendo a base da minha caminhada. Mesmo que visualmente eu tenha mudado muito, tenha tido ideias e conceitos atualizados, continuo crendo em Jesus, mas consciente de que a minha fé não me impede de viver, de pintar um cabelo, de vestir uma roupa, de fazer uma música. Tenho paz fazendo o que estou fazendo, não há conflito entre mim e minha fé. Hoje ela é autônoma, não dependo de um pastor me explicando quem é Jesus ou me doutrinando, fui me libertando do fundamentalismo religioso, impedindo que as pessoas instrumentalizassem a minha fé", declarou ao jornal "O Globo".

Alvo de críticas, Priscilla contou como lida com os comentários negativos. "Com tanto tempo de carreira, você aprende a proteger sua paz. Então, não vejo muito o que estão falando. O que faço, que é ótimo, é o seguinte: se vejo alguém me ofendendo ou falando algo que pode me causar algum mal, eu bloqueio. Não gosto de me defender, nem de me justificar", explicou.

"Tenho muita confiança no que estou fazendo e tem muita gente curtindo, eu foco nisso. Hoje, tenho muitas ferramentas para dar este foco graças a ter investido em saúde mental. E tenho uma vida, meus relacionamentos, minha cachorra para cuidar, uma cama para arrumar, entende? Vivo essa vida para me equilibrar", afirmou.