Biah Rodrigues é casada com cantor Sorocaba, da dupla sertaneja com Fernando - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2023 15:07

Biah Rodrigues, esposa do cantor sertanejo Sorocaba, virou assunto nas redes sociais após responder algumas perguntas enviadas por seguidores. Em junho deste ano, a influenciadora dividiu opiniões ao "ensinar" segredos para um bom casamento.

Muito religiosa, Biah rebateu um internauta que criticou a frequência em que ela se dedica à igreja. "Igreja não salva ninguém, mas na igreja é onde o salvo se encontra. Os lugares que a gente frequenta revelam aquilo que buscamos. Você quer cuidar do seu corpo, você vai na academia. Você quer comer uma comida, vai no restaurante. Você quer ouvir algo dos céus, amiga, vai na igreja", disparou.

A resposta de Biah, no entanto, foi bastante criticada entre os internautas, que passaram a comentar sobre seu o marido. Sorocaba forma dupla sertaneja com o cantor Fernando Zor, ex-namorado da Maiara.

"Mas o marido ganha grana cantando em festa do mundão, cantando músicas do mundo. Meio contraditório", disse uma. "Deveria ter sido sincera. Ela só se envolve em polêmica porque é só assim que ela consegue sair da sombra do marido dela”, criticou outra. "Espero que o esforço não seja só dela dentro do casamento", opinou uma terceira.