Família de Cezar Black fala sobre Kally FonsecaReprodução/Record

Publicado 06/12/2023 15:57

A família de Cezar Black, participante do reality show "A Fazenda", aprovou o romance do enfermeiro com Kally Fonseca dentro do programa da Record e também fez uma avaliação sobre como o envolvimento afetou o jogo do peão.

"Não é questão de ajudar ou atrapalhar. O que importa mesmo é que ninguém consegue controlar o coração, um sentimento genuíno... E ele verdadeiramente se apaixonou por ela", analisou Aline Bina, irmã do enfermeiro, em entrevista à coluna de Mariana Morais.

De acordo com Aline, o romance entre os dois também tem chances de vingar fora do reality. "Com toda certeza eles têm chances! Black é super carinhoso e amoroso, já está sofrendo por estar longe dela", afirma Aline.

A irmã de Black ainda garante que a cantora recebeu a aprovação da família. "Com esse jeito espontâneo de ser, ela conquistou a todos nós também. E tem a aprovação de toda família. Estamos ansiosos esperando a Kally aqui na Bahia", completou.