Thomaz Costa critica Jottapê e Estefani por levarem filha para Farofa da GkayReprodução/Instagram

Publicado 06/12/2023 15:27

Thomaz Costa, de 23 anos, fez diversas críticas a "Farofa da GKay", famoso evento que celebra o aniversário de Gessica Kayane. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, o ator que participou de Carrossel repreendeu Jottapê e Estefani por levarem a filha Athena, de 5 meses de vida, para a festa.

“Vai para a Farofa da Gkay?”, perguntou um seguidor. “Tenho mais o que fazer, muita futilidade em um lugar só”, respondeu Thomaz nos Stories. O influenciador também já participou do reality show "A Fazenda" e produziu com conteúdos para plataforma ao público adulto, mas abandonou OnlyFans após se converter à igreja evangélica esse ano.



“Não vou ficar falando disso, tem muita gente perguntando sobre isso… só se faça a pergunta: o que aquilo traz de bom? Eu só vejo influência à bebida, a passar vergonha, banalização com um darkroom e o povo idolatra uma merd* dessa”, justificou.

Em seguida, Thomaz falou sobre o casal que levou a filha para a festa. "Gente levando criança recém nascida pra lá. Aí fala: 'Se não leva, vocês julgam. Se leva, vocês julgam'. Primeiro, que aquilo não é lugar de criança recém nascida, segundo que eu também não sou a favor de deixar em casa ir para uma festa".

Tem filho recém nascido foi uma escolha que você fez e se não foi, arque com as consequências das atitudes que você tomou e fica em casa cuidado da sua filha", completou.