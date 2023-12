Primeira dama de Arari posta por engano vídeo íntimo nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Primeira dama de Arari posta por engano vídeo íntimo nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 06/12/2023 16:29 | Atualizado 06/12/2023 16:32

Ingrid Andrade, primeira dama de Arari, no Maranhão, gerou polêmica ao publicar um vídeo íntimo em seu perfil no Instagram. A influenciadora digital é casada com o prefeito Rui Filho.

Na gravação publicada nos Stories, Ingrid aparece sem roupa exibindo as curvas. Após deletar o conteúdo, ela afirmou que sua intenção era enviar o registro apenas para o marido.

"Gente, eu postei esse vídeo sem querer no Instagram", declarou na rede social nesta quarta-feira (6). "Ia mandar para Rui o antes e o depois que tive as meninas".

Essa não é a primeira polêmica que Ingrid se envolve. A influenciadora, que é mãe das gêmeas Lia e Liz, de apenas dois meses de vida. Em 2022, Simplesmente Maria, que disputou o posto de prefeito com Rui Filho, acusou em vídeo a atual primeira-dama de ser comprometida com a orgia.

“Qual foi o dia que você com esse papel de acompanhante de prefeito, fez alguma coisa pelo povo. Tanta gente pedindo cadeiras de rodas, mulheres sofrendo para fazer uma cirurgia de histerectomia, que esse hospital não tem nada. Que não cuida do povo, que não ama o povo, que não é comprometida com o povo, você é comprometida com a orgia”, declarou a candidata derrotada em 2020.