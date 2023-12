Taylor Swift e Travis Kelce - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2023 12:40

Rio - Taylor Swift, de 33 anos, abriu o coração e comentou, pela primeira vez, seu namoro com Travis Kelce, de 34. A cantora detalhou o início de seu romance com o jogador de futebol americano e aproveitou para explicar sua escolha de apoiá-lo nos jogos do Kansas City Chief, equipe da qual o atleta faz parte.

Em entrevista à revista "Time", na qual foi eleita como "personalidade do ano", a artista norte-americana elogiou o namorado por "adoravelmente" insistir em pedir seu número de telefone, em meados de julho, quando apresentava a The Eras Tour em Missouri, nos Estados Unidos.

"Começamos a sair logo depois disso. Então, na verdade, passamos um tempo significativo juntos, que ninguém sabia, pelo qual sou grata, porque pudemos nos conhecer", explicou a loira, que admitiu já estar em um relacionamento com o atleta em setembro, quando foi vista apoiando-o pela primeira vez em um jogo.

“Acho que algumas pessoas pensam que viram nosso primeiro encontro naquele jogo? Nunca seríamos doidos o suficiente para sair em um primeiro encontro assim! Quando digo que um relacionamento é público, isso significa que vou vê-lo fazer o que ama, estamos aparecendo um para o outro, outras pessoas estão lá e não nos importamos", ponderou.

"O oposto disso é que você tem que fazer um esforço extremo para garantir que ninguém saiba que você está saindo com alguém. E estamos orgulhosos um do outro", concluiu a artista.