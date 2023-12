Ana Hickmann denuncia tentativa de golpe - Reprodução do Instagram

Ana Hickmann denuncia tentativa de golpeReprodução do Instagram

Publicado 06/12/2023 11:57

Rio - Ana Hickmann alertou os amigos e fãs, através do Instagram Stories, nesta quarta-feira, sobre uma tentativa de golpe com seu nome. A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, mostrou o print de conversa em que o bandido tenta se passar por ela, através do Whatsapp, dizendo que mudou o número de celular. Uma foto da artista é usada no perfil, com o intuito de abordar e enganar as pessoas.

fotogaleria

"Pessoal, estão aplicando golpes se passando por mim. Esse não é meu número, tomem cuidado", avisou Ana, que em recente entrevista ao "Domingo Espetacular", falou sobre as violências que sofreu por parte do ex-marido, Alexandre Correa. Na conversa, a artista diz que várias mulheres mandaram mensagens de agradecimento a ela.

"Uma mãe da escola do meu filho me abraçou e me disse o seguinte: 'Você me representa quando você foi naquela delegacia, porque eu fui escoltada com meu filho toda machucada, mas não pude levar a denúncia adiante porque ainda dependo financeiramente do meu ex-marido. Quando você fez aquilo, você me deu coragem, porque não precisamos mais disso'", relembrou a apresentadora.

"O que não mata, fortalece. Eu quero ensinar e dar bons exemplos para o meu menino, para ele ser um homem diferente. Essa é a minha missão como mãe. Eu falava que éramos a família urso. Agora, sim, conseguiram invocar a ursa de verdade", completou.