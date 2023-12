Selminha Sorriso foi às lágrimas ao comentar cenário de violência no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2023 12:07 | Atualizado 06/12/2023 12:11

Rio - Selminha Sorriso, de 52 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (6), para compartilhar um desabafo com os seguidores a respeito do cenário de violência no Rio de Janeiro. A porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis publicou um vídeo no Instagram em que surgiu aos prantos enquanto acompanhava o noticiário e lamentou as reportagens sobre assaltos frequentes, citando o caso da linha de ônibus 474, que faz o trajeto Jacaré x Copacabana.

"Estava assistindo ao noticiário e alguns vídeos no Instagram e me entristeci com a imagem que assisti, referente a linha 474, a situação real que estamos vivendo. No caso, o desespero de algumas pessoas, das crianças correndo, famílias… Enfim, isso tudo me deixa muito triste", declarou a artista, na legenda da publicação.

Em seguida, Selminha deu sua opinião sobre como solucionar a situação: "Sabemos que já existe um trabalho na educação, mas precisamos investir mais, trabalhar mesmo com as crianças, só assim pra termos um futuro melhor…", afirmou.

Arrastão em Copacabana

Foram divulgadas, nesta terça-feira (05), novas imagens de câmeras de segurança que mostraram um grupo de jovens realizando um arrastão, na tarde de sábado (2) , entre a Praia do Arpoador e Copacabana, na Zona Sul do Rio. O vídeo, da empresa de segurança Gabriel, mostra o grupo indo da Rua Francisco Behrin, em Ipanema, até a Rua Francisco Otaviano, em Copacabana. Nas imagens, é possível ver que pelo menos três mulheres tiveram seus pertences roubados por eles.

As imagens foram entregues pela empresa de monitoramento à 13ª DP (Ipanema), que investiga o caso de um homem que foi brutalmente agredido e roubado por um grupo de criminosos após tentar defender uma mulher vítima do assalto . O bando realizava um arrastão em Copacabana, no último sábado (02). A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o grupo que aparece nas imagens seja o mesmo que agrediu o homem.

