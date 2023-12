Nas imagens, pelo menos três mulheres tiveram seus pertences roubados pelo bando - Reprodução/Gabriel

Publicado 05/12/2023 22:28 | Atualizado 05/12/2023 23:02

Rio - Novas imagens de câmeras de segurança mostraram um grupo de jovens realizando um arrastão, na tarde de sábado (2), entre a Praia do Arpoador e Copacabana, na Zona Sul do Rio. O vídeo, da empresa de segurança Gabriel, mostra o grupo indo da Rua Francisco Behrin, em Ipanema, até a Rua Francisco Otaviano, em Copacabana. Nas imagens, é possível ver que pelo menos três mulheres tiveram seus pertences roubados por eles.

O vídeo mostra um grupo de jovens andando próximo a Praia do Arpoador. É possível ver um deles arrancar violentamente um pertence das mãos de uma jovem, que ainda tenta correr atrás e recuperar o que foi roupado. Na mesma rua, uma outra mulher foi abordada e coagida pelo grupo a entregar um pertence.

O grupo continua pela Francisco Otaviano até passar por uma mulher que mexia no celular enquanto estava sentada em uma lanchonete. Ela foi surpreendida por um dos integrantes do grupo, que pegou o telefone e saiu correndo. Ela ainda tentou recuperar, mas não teve sucesso.

Um outro criminoso vai em outra mesa e também faz o movimento de puxar algum objeto. No entanto, não dá para ver se algo chega a ser roubado.

As imagens foram entregues pela empresa de monitoramento à 13ª (Ipanema), que investiga o caso de um homem que foi brutalmente agredido e roubado por um grupo de criminosos após tentar defender uma mulher vítima do assalto . O bando realizava um arrastão em Copacabana, no último sábado (02). A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o grupo que aparece nas imagens seja o mesmo que agrediu o homem.

Violência em Copacabana

No sábado, um homem foi agredido e roubado por um grupo de jovens, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. A vítima recebe um soco no rosto e cai desacordada. Antes da agressão, os suspeitos ainda tentaram assaltar uma mulher que passava pelo local.



As imagens mostram o momento em que diversos jovens veem uma mulher com bolsas na rua que, ao perceber que seria assaltada, corre na direção contrária para fugir. Ao total, oito criminosos parecem correr atrás dela.

Momentos depois, um homem aparece no vídeo correndo de costas, aparentemente tentando escapar do bando. Dois dos criminosos reaparecem e um deles acerta a vítima com um soco no rosto. Ela cai desmaiada e, neste momento, os suspeitos pegam seus pertences, que estavam no bolso da bermuda, e saem correndo.

O homem foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Segundo a Polícia Civil, após tomar conhecimento do crime e da divulgação do vídeo, a 13ª DP (Ipanema) iniciou uma investigação para apurar o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que vítima fez o registro de ocorrência pela internet e prestou depoimento na delegacia. Os agentes estão em busca de outras imagens de câmeras de segurança da região para identificar os assaltantes e possíveis testemunhas.