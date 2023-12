Granadas enviadas pelo suspeito para o Rio Grande do Sul - Reprodução

Publicado 05/12/2023 20:04

Rio - Um homem foi preso em flagrante em uma agência dos Correios no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, ao tentar enviar frascos de lança-perfume para o município de Gravataí, no Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (5). De acordo com as investigações, o mesmo suspeito enviou duas encomendas com um total de quatro granadas para a mesma cidade, na segunda-feira.

As primeiras remessas foram retidas após passarem pelo raio-x em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os policiais federais passaram a investigar o suspeito e descobriram que ele retornaria à agência no dia seguinte. Os agentes do Núcleo de Crimes Postais da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (Delepat) aguardaram o homem e constataram que ele se preparava para enviar frascos de lança-perfume para Gravataí.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas e comércio de explosivos.