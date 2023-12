Morre humorista Gil Brother, o Away do Hermes e Renato aos 66 anos - Reprodução / Youtube

Publicado 05/12/2023 18:45 | Atualizado 05/12/2023 22:37

Rio – O humorista Jaime Gil da Costa, conhecido como Gil Brother Away, foi enterrado na tarde desta terça (5), no Cemitério de Santo Aleixo, em Magé, Região Metropolitana do Rio. A cerimônia aconteceu por volta das 16h30 e teve a presença de amigos próximos, familiares e fãs.

Gil Brother faleceu no último domingo (3), aos 66 anos no Rio de Janeiro. O humorista enfrentava uma batalha contra o câncer de próstata e bexiga, além das sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) ocorrido há seis meses.

O humorista se tornou nacionalmente conhecido por ter participado do grupo Hermes e Renato na MTV Brasil, no fim da década de 1990. Ele interpretou diversos personagens e ficou marcado por bordões como “estou perplecto” (SIC).