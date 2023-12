Maggie está há três anos com a família e é considerada como uma filha por sua tutora - Arquivo Pessoal

Publicado 05/12/2023 20:17 | Atualizado 05/12/2023 20:29

Rio - Tutores da cadela Maggie, de apenas 3 anos, estão oferecendo R$ 10 mil para quem ajudar a localizá-la depois dela desaparecer, na tarde desta terça-feira (5), na Rua do Catete, na Zona Sul do Rio. O cachorro da raça Splitz Alemão, da cor branca, está desde quando nasceu com a sua família.

Ao DIA, Ana Costa disse que levava Maggie ao veterinário quando, por volta das 12h30, ela saiu correndo do carro onde estavam no momento em que a jovem abriu a porta para sair. Muito emocionada, Ana contou que não viu para onde a cadela foi e isso vem causando apreensão para a família, pois Maggie é considerada uma filha.

"Cheguei na Rua do Catete e quando abri a porta do carro ela saiu correndo. Foi tudo muito rápido. Eu não consegui ver em que direção ela foi com tantas pessoas ali perto. Achei que ia conseguir encontrar ela rápido, mas não consegui até agora. Ela é minha filha. A Maggie está com a gente desde quando ela nasceu. Pegamos ela recém-nascida. Ela é tudo para mim", destacou.

Ana é moradora da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e estava no Rio apenas para trazer a cadela na sua veterinária, onde ela era atendida desde quando a família morava na Urca, na Zona Sul da cidade. Maggie está sem coleira de identificação, mas possui um microchip com todos os seus dados.

A movimentação para encontrá-la está sendo divulgada nas redes sociais. A família oferece uma recompensa de R$ 10 mil para quem ajudar na sua localização. Quem tiver informações sobre o paradeiro da Maggie, pode entrar em contato com os números disponibilizados pela família: (21) 99804-7475 e (21) 99413-2114.