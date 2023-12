Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente de carro - Reprodução

Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente de carroReprodução

Publicado 06/12/2023 13:14

Rio - Os famosos estão na torcida pela recuperação de Zé Neto, dupla de Cristiano, que sofreu um acidente de carro, na noite desta terça-feira, na BR-153, quando voltava de seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto. Luan Santana, Mano Walter e outras celebridades enviaram mensagens positivas ao cantor através do Instagram.

fotogaleria

"Nosso Deus de bondade tá contigo meu irmão", disse Luan Santana. "Com fé em Deus e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, vai dar tudo certo!", afirmou Mano Walter. "Que Deus te proteja meu amigo", comentou Thiago Brava. "Força, que Deus te proteja", desejou a dupla Henrique e Diego. "Estamos em oração", destacou Marcos, dupla de Belutti. "Que Deus te proteja hoje e sempre, Zé", frisou Raffa Torres.

Casado com a influenciadora digital Natália Toscano, Zé Neto segue internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto e não tem previsão de ir para o quarto. O boletim médico, divulgado nesta quarta-feira, ainda informa que o sertanejo, que teve escoriações, fratura em três costelas e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo, realizou mais exames, está estável e consciente.

Leia na íntegra:

O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado.



Na manhã desta quarta-feira, a equipe médica realizou mais exames, procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente. Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio.



O paciente deu entrada na Emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto, às 22h30 desta quarta-feira (6 de dezembro), sendo imediatamente atendido e avaliado pela equipe médica, com auxílio de modernos exames diagnósticos de imagem. O paciente teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo, na madrugada de quarta-feira.



A equipe médica emitirá novo boletim médico com a atualização do quadro clínico do paciente, nesta quinta-feira (07 de dezembro).