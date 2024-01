Jaquelline ganha anel de compromisso de Lucas Souza - Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 18:00

Rio - Jaquelline Grohalski, campeã de A Fazenda 15, contou aos seus seguidores, nesta terça-feira, 9, que ganhou um anel de compromisso do namorado Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho.

O casal que começou o romance no reality show da Record completa dois meses de namoro e o influenciador deu a joia para a namorada que foi paga por permuta, através da divulgação da marca nas redes sociais.

"O Lucas planejou tudo com o Fabinho, que é um parceiro meu maravilhoso. Achei que ia receber uma joia, também ganhei uma joia maravilhosa, aí do nada ele falou: 'amor, pega aqui e abre'... Anel de compromisso! Eu amei a surpresa, olha que carinho, não esperava por isso", contou.



"Te amo, paixão, amei... É só pra chegar já chegando, comprometida?", disse ela ao aparecer nos Stories de Lucas. "É... essa aí vai marcar tu", respondeu ele.

Nesta terça-feira (09), o casal debochou de seus críticos e encantou internautas com um ensaio de fotos românticas.

"Pra existir história, tem que existir verdade. Dois meses com o mozão #jallu", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos cliques, os dois aparecem usando roupões brancos combinado enquanto trocam carinhos na varanda de um quarto do hotel 'Palácio Tangará', em São Paulo. Lucas e Jaquelline se conheceram dentro do programa da Record e estão juntos desde então.



O ex-militar aproveitou os comentários do post para ostentar sua felicidade com a amada e caçoar das pessoas que não acreditaram no casal. "Pra quem falou que não ia durar um mês. Tamo em dois já", comemorou o ex-marido da funkeira Jojo Todynho.