Hariany Almeida abre álbum de fotos na Paraíba ao lado do namorado Matheus Vargas Reprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 18:52 | Atualizado 09/01/2024 18:54

Rio - Hariany Almeida, de 26 anos, compartilhou novos cliques aproveitando as férias em João Pessoa, na Paraíba, nesta terça-feira (9). A influenciadora está acompanhada do namorado Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo.

"Dump das férias aqui nesse paraíso com a melhor companhia! estão gostando de acompanhar??", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.



Nos comentários do post, os seguidores elogiaram o casal. "Eu amo um casal", enalteceu um fã. "Mais lindos ainda estando na minha Paraíba", disse mais um. "Que vibe massa de vocês!!", falou outro. "Acho que você ficou mais leve com esse namoro! Mais pé no chão!", opinou a internauta.