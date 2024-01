Selena Gomez e Taylor Swift fofocam no Globo de Ouro - Reprodução Internet

Selena Gomez e Taylor Swift fofocam no Globo de OuroReprodução Internet

Publicado 08/01/2024 13:42

Rio - Uma conversa ao pé do ouvido que rolou entre Selena Gomez e Taylor Swift durante o Globo de Ouro, neste domingo, está causando burburinho nas redes sociais. Os internautas fizeram leitura labial e chegaram a conclusão que Selena pediu para tirar uma foto com o ator Timothée Chalamet, mas a namorada do astro, Kylie Jenner, não teria permitido.

"Pedi uma foto com ele e ela disse 'não'", Selena teria dito para Taylor. A atriz Keleigh Teller, que estava na mesma mesa, mulher do ator Miles Teller, teria perguntado: "Com o Timothée?". Selena faz um movimento afirmativo com a cabeça e Taylor e Keleigh ficam com expressões de choque.

O assunto bombou nas redes sociais e o nome dos envolvidos ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter nesta madrugada. Vale lembrar que Selena e Timothée são amigos e já trabalharam juntos em "Um Dia de Chuva em Nova York".

Outro ponto relevante é que Kylie Jenner e sua irmã, Kendall Jenner, são muito próximas de de Hailey Bieber, atual mulher de Justin Bieber, com quem Selena Gomez namorou por oito anos, entre idas e vindas. Em 2023, Selena, Kylie e Hailey se tornaram alvo de rumores depois que Selena superou Kylie em número de seguidores no Instagram.

Em seguida, Selena fez uma postagem contando aos seguidores que exagerou em um procedimento nas sobrancelhas. Foi, então, que Hailey postou um print de uma chamada de vídeo com Kylie e, aparentemente, ironizando Selena, já que na imagem é possível ver apenas as sobrancelhas de Kylie e Hailey e a legenda: "Isso foi um acidente?".

Após receberem muitas críticas dos fãs, Kylie negou que tenha sido uma indireta para Selena. "Isso é um exagero. Não mandei indireta pra Selena nunca e eu não vi suas postagens da sobrancelha! Vocês estão criando coisa onde não tem nada. É uma bobagem", afirmou.

Selena também pediu aos seguidores para deixarem de fazer críticas. "Isso é um exagero. Eu sou fã da Kylie", disse.

Memes

Depois que o vídeo começou a viralizar, os internautas já fizeram vários memes com o vídeo. Um deles, inclusive, usa a famigerada fala de Larissa Tomásia no "BBB 22" sobre Pedro Scooby e o limão mofado.

