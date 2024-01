Daniel Erthal ganha kombi de cliente - Reprodução do Instagram

Daniel Erthal ganha kombi de clienteReprodução do Instagram

Publicado 08/01/2024 12:19 | Atualizado 08/01/2024 12:25

Rio - Daniel Erthal, de 41 anos, dividiu uma grande novidade com seus seguidores, no Instagram, neste domingo. Após viralizar nas redes sociais por vender bebidas em uma carrocinha nas ruas da Zona Sul do Rio, o ator, que foi galã de "Malhação", revelou que ganhou uma kombi de um cliente.

"Galera, que loucura! Teve um cara que eu encontrei aqui há mais ou menos dois dias, chamado Thiago Anjo. Cara, ele foi muito legal. Conheci ele e a esposa dele. Tinha acabado a bebida aqui, e, simplesmente, ele pegou o carro dele, me levou até o depósito [de bebidas] para a gente continuar a poder servir as pessoas aqui. E ele acabou de me ligar agora. A Ilha da Sede acaba de ganhar uma kombi!", vibrou ele.

Amigos de Daniel comemoraram a conquista dele. "Uhul", comentou Wagner Santisteban. "Parabéns, irmão", disse Guilherme Winter.