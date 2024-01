Ana Maria Braga mostra o estado da sua casa após fortes chuvas - Reprodução / Instagram

Ana Maria Braga mostra o estado da sua casa após fortes chuvasReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2024 20:31 | Atualizado 08/01/2024 20:35

Rio - Ana Maria Braga, de 74 anos, desabafou nesta segunda-feira (8), nas redes sociais, sobre a calamidade da cidade de São Paulo devido às fortes chuvas. Em um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora mostrou que um galho de árvore caiu e quebrou o teto de vidro da sua casa por conta do temporal.

fotogaleria

"Olha o que acaba de acontecer aqui em casa. Uma situação muito complicada, mas sabe o que é pior? A gente chama e não consegue resolver. Uma burocracia sem fim enquanto a gente corre perigo. Cadê a sub-prefeitura quando a gente precisa dela? Cadê o prefeito? E isso não é só comigo. É um apelo por toda cidade de São Paulo que sofre com isso. O que eu faço agora? Não é bem material não, são vidas!", escreveu Ana Maria na legenda do post.No vídeo, ela contou que suas auxiliares estavam desmontando a decoração de natal e por pouco não foram atingidas pelos vidros. "Essa chuva que deu agora, esse galho caiu e quebrou o vidro que fica o meu sofá e a árvore-de-natal. As meninas estavam desmontando ela e foi coisa de 5 minutos, elas estavam aqui e saíram e esse galho entrou e quebrou, caiu vidro para tudo quanto é lado. Eu queria saber porque as pessoas não olham para isso e vem consertar. É um perigo para as pessoas. Tem que ter bom senso, é um absurdo, to pedindo socorro aqui… ainda bem que ninguém se machucou, senão o bicho ia pegar muito sério", explicou.