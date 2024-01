Agatha Moreira - Webert Belicio / Agnews

Publicado 08/01/2024 20:00 | Atualizado 08/01/2024 20:02

Rio - Agatha Moreira arrancou risadas de seus seguidores ao mostrar uma série de mensagens que recebeu de um número desconhecido no Whatsapp. Nesta segunda-feira (08), o print da conversa divertiu tantos os usuários do Instagram que acabou viralizando nas redes.

Na imagem compartilhada, uma pessoa não identificada questiona se a artista vai realmente comprar os porcos que pediu. "Boa tarde, Dona Agatha. Os porcos que a senhora encomendou já estão prontos. A senhora vai ficar com os 6 mesmo? Estão bem gordinhos", informou o desconhecido, adicionando até uma foto dos animais. Confusa, a namorada do ator Rodrigo Simas usou seus stories para tentar entender o ocorrido. "Gente... Alguém aí com alguma explicação plausível?", indagou a modelo.Internautas logo foram ao X, o antigo Twitter, para comentar sobre o assunto: "Diretamente da fazenda da Nicole Bahls", brincou um perfil. "Ela deve ter tomado Zolpidem e feito a encomenda", supôs outro. "Isso é uma trend muito engraçada kkk", explicou um terceiro. "Fiquei com vontade de ter um também. Vira meu amigo fiel e depois bacon na frigideira", contou mais um.