Larissa Manoela curte dia de sol ao lado de André Luiz FrambachReprodução

Publicado 08/01/2024 17:18

Rio - Larissa Manoela compartilhou, nesta segunda-feira (8), que aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma praia com André Luiz Frambach. Nos stories do Instagram, a atriz mostrou registros do momento e se declarou para o amado.

"Meu paraíso", escreveu Larissa ao postar uma foto de André, com quem se casou em dezembro do ano passado em uma cerimônia intimista. A atriz também foi só elogios para a cidade maravilhosa: "Alto risco de se apaixonar! Rio de Janeiro é o lugar", disse.