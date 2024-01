Sammy Lee - Reprodução/Instagram

Sammy LeeReprodução/Instagram

Publicado 08/01/2024 15:28

Rio - Sammy Sampaio revelou que fez um acordo com o seu atual namorado, Nikolaj Sojka . Eles concordaram em só terem relações sexuais após o casamento.

"Acabou acontecendo antes do casamento", disse o rapaz. Porém, eles oraram juntos e decidiram que esse tipo de intimidade só voltará a ocorrer, após o matrimônio.

"O problema não é o erro, o problema é a sua conduta após o erro. Se você muda a sua conduta ou não. E nós mudamos. Porque a gente começou a orar junto. A gente entrou no propósito de fazer oração todos os dias de manhã, e, no meio dessas orações, um dia, eu senti no coração que a gente tinha de deixar o prazer da carne de lado, para começar a buscar mais essa relação com Deus, como um casal, para que depois do casamento a gente firmasse isso de verdade. Então realmente nós erramos inicialmente, mas fizemos um novo contrato aí que será só após o casamento", ele acrescentou.

O atleta é o primeiro namorado da influenciadora digital desde que ela se divorciou de Pyong Lee, em fevereiro de 2022.