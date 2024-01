Sandy posa ao lado dos pais e o ex-marido, Lucas Lima - Reprodução do Instagram

Sandy posa ao lado dos pais e o ex-marido, Lucas LimaReprodução do Instagram

Publicado 08/01/2024 14:30 | Atualizado 08/01/2024 14:32

Rio - Mesmo após o fim do casamento, Sandy e Lucas Lima continuam mantendo uma boa relação. Prova disso é que os dois curtiram um dia no parque da Universal de Hollywood juntinhos. Em fotos publicadas no Instagram, nesta segunda-feira, a cantora posou toda sorridente ao lado dos pais, Noely e Xororó, e do ex.

"Passando para deixar um registro de um dia delicioso no parque da Universal de Hollywood. Foi lindo!", escreveu ela na legenda. "Grandessíssimo evento!", respondeu Lucas.

Papais de Theo, de nove anos, Sandy e Lucas surpreenderam os fãs ao anunciarem o fim do relacionamento de mais de duas décadas, em setembro do ano passado.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", dizia um trecho do comunicado.