Simone Mendes fala sobre fim da dupla com Simaria em entrevista Reprodução / Youtube

Publicado 08/01/2024 21:30 | Atualizado 08/01/2024 21:33

Rio - Simone Mendes, de 39 anos, falou nesta segunda-feira (8), sobre o fim da dupla que fazia com a irmã, Simaria, de 41. Durante entrevista com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, a cantora revelou que teve uma conversa franca com a irmã mais velha e respeitou a decisão dela quando ela explicou seus motivos para se afastar dos palcos.