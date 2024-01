Mingau, do Ultraje a Rigor, tem alta hospitalar e está em nova etapa de reabilitação - Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2024 21:02

Rio - A família do músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, de 56 anos, da banda Ultraje a Rigor, que foi baleado na cabeça em setembro, em Paraty, no Rio de Janeiro, atualizou o estado de saúde do músico, nesta segunda-feira (8). Eles agradeceram o carinho e contaram que o baixista está em "nova etapa de reabilitação".

"A família do baixista Mingau agradece todo o apoio e carinho recebidos. Ele agora entra em uma nova etapa de reabilitação. Conforme os resultados aparecerem, colocamos amigos e fãs a par. Gratidão", diz a publicação.



Relembre o caso



Mingau levou um tiro na cabeça dentro do próprio carro, no dia 2 de setembro, véspera do seu aniversário, em Paraty, no Rio de Janeiro. A polícia prendeu um dos suspeitos do crime.



O músico foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. Em coletiva de imprensa, a equipe médica revelou que Rinaldo foi atingido do lado esquerdo da cabeça e o projétil atravessou o crânio do músico.

No final de setembro, o artista teve sua reabilitação iniciada em meio ao "desmame" da ventilação mecânica. Um boletim médico divulgado na ocasião informou que o Rinaldo já apresentava "abertura dos olhos, porém sem interação consciente com o ambiente até o momento".



A filha do baixista criou uma vaquinha pública e a campanha "Juntos pelo Mingau", devido às altas despesas médicas. O plano é que o dinheiro ajude a pagar as duas cirurgias já feitas pelo músico, que ficaram no valor de R$ 319 mil. Com meta de R$ 600 mil, a família pretende comprar luvas de reabilitação robóticas. O restante do dinheiro será destinado para uma terceira cirurgia que Mingau precisará fazer, para colocar uma prótese.