Ana Hickmann comparece ao Conselho Tutelar de Itu, em São Paulo após denúnciaReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2024 17:44

Rio - Ana Hickmann compareceu, nesta segunda-feira (8), ao Conselho Tutelar de Itu, em São Paulo, após ter sido comunicada sobre uma denúncia anônima realizada na sexta-feira (5), por causa de divergências nas datas de visitação do filho Alezinho, com o pai, Alexandre Correa. De acordo com a assessoria de imprensa, a apresentadora foi ao local de forma espontânea para esclarecer os fatos.

"A empresária compareceu hoje (8) imediatamente e espontaneamente ao Conselho para prestar os devidos esclarecimentos, demonstrando sua responsabilidade pelo bem-estar, saúde e educação do filho e afastando, portanto, qualquer sugestionamento sobre alienação parental", diz um trecho da nota.

Na quarta-feira (4), Alexandre Correa solicitou a prisão de Ana Hickmann alegando alienação parental. O empresário relatou, em documento ao juiz de direito da vara de Família e Sucessões do foro de Itu, em São Paulo, que a apresentadora se recusou a entregar o filho deles aos avós paternos para que a criança passasse alguns dias com ele.