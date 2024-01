Any Gabrielly para a web ao posar fazendo topless - Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2024 18:02

Rio - A beleza da cantora Any Gabrielly chamou a atenção de diversas artistas nesta segunda-feira (08). Em seu perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto fazendo topless e deixou usuários da plataforma desnorteados com suas curvas esculturais.

"Só tem no Brasil", brincou a atriz na legenda do post. No clique, Any surge praticamente pelada, vestindo apenas uma calcinha branca e usando um dos braços para cobrir suas partes íntimas. A modelo é famosa no Brasil não só por ter sido uma integrante da banda 'Now United', mas também por ter dublado a personagem Moana na versão brasileira do filme da Disney.Outras celebridades correram para os comentários da publicação para admirar a aparência da dançarina: "De fato, uma deusa", afirmou a atriz Giovanna Grigio. "AFF, QUE LINDA", elogiou a modelo Sasha Meneghel. "Meu Deus do céu. Obra de arte", disse a apresentadora Maísa Silva. Até a cantora Gabi Martins não perdeu a chance de admirar o registro, comentando vários emojis com olhos de coração.