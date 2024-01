Gabi Luthai - Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2024 16:53

Rio - Gabi Luthai, de 30 anos, abriu uma caixinha de perguntas nesta segunda-feira (8), no Stories do Instagram, e respondeu a dúvida de um fã sobre a possibilidade da cantora ter uma babá após o nascimento do filho. A influenciadora explicou como quer que seja a rotina do bebê.