Bella Campos se despede de Salvador com post no Instagram - Reprodução/Instagram

Bella Campos se despede de Salvador com post no InstagramReprodução/Instagram

Publicado 08/01/2024 16:25 | Atualizado 08/01/2024 16:27

Rio - A atriz Bella Campos usou seu perfil no Instagram para dizer adeus à cidade de Salvador, na Bahia. Nesta segunda-feira (08), a artista compartilhou registros de sua viagem de ano novo e afirmou ter se apaixonado pelo destino durante seus dias lá.

fotogaleria

"Obrigada por tudo, Salvador! Os melhores dias da minha vida foram aqui. Até logo", agradeceu a modelo na legenda da postagem. Nos cliques, a ex-namorada do funkeiro MC Cabelinho dá um show de beleza com seus dreads, usando um top de biquíni marrom-escuro e uma saia preta com transparência. Bella surge radiante enquanto caminha nas areias de uma praia paradisíaca do Nordeste, deixando sua barriga definida à mostra com o look sensual.Os registros tiraram o fôlego de internautas, que foram para os comentários para elogiar as curvas esculturais da influenciadora: "Que mulher, meus amigos. Que mulher", admirou uma seguidora. "Meta: ter o mesmo abdômen que a Bella", contou outra. "Deusa! Essa mulher é um monumento", disse uma terceira. "O seu sorriso me salva sempre. Você é incrível, gata", contou mais uma.