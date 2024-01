Zeca Pagodinho se transforma em personagem de animação - Divulgação

Publicado 08/01/2024 15:05 | Atualizado 08/01/2024 15:07

Rio - Zeca Pagodinho, de 64 anos, se tornou um personagem de animação! O sambista é o primeiro homenageado, em 2024, da Rádio Bita, projeto do fenômeno infantil que apresenta para as crianças novas versões de canções brasileiras. A música do artista escolhida foi "Deixa a Vida Me Levar".

O clipe passeia por referências da vida de Zeca, como o quadriciclo, que viralizou em 2013, quando o cantor socorreu vítimas das enchentes do bairro de Xerém, seu refúgio na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Outro elemento marcante da trajetória do cantor entra em cena: a feira onde ele trabalhou nos anos 1970, antes de iniciar sua carreira artística.



O cantor, nascido em Irajá, não esconde a felicidade com seu personagem. Ele, ainda, conta que participar do projeto foi ainda mais especial em razão de seus netos, Dom e Miguel, que são grandes fãs da turminha. "Já conhecia o Mundo Bita por causa deles e, quando surgiu o convite, não pensei duas vezes. Ser homenageado assim é um presente".

Além de Zeca, outros nomes consagrados, como Caetano Veloso, Milton Nascimento, Alceu Valença e Gilberto Gil já participaram do projeto.