Chico Buarque e a filha, Silvia - Rogério Fidalgo/ Agnews

Chico Buarque e a filha, SilviaRogério Fidalgo/ Agnews

Publicado 08/01/2024 09:42

Rio - Chico Buarque, de 79 anos, marcou presença na estreia da peça "A Menina Escorrendo Dos Olhos Da Mãe", no Teatro Poeira, na Zona Sul do Rio, neste domingo. O artista fez a rara aparição para prestigiar a filha, Silvia Buarque, que faz parte do elenco do espetáculo e da produção.

fotogaleria

"A Menina Escorrendo Dos Olhos Da Mãe", com direção de Leonardo Netto e texto de Daniela Pereira de Carvalho, aborda a relação entre mãe e e filha. A peça aborda questões como homofobia, lutas históricas feministas e construção de um novo lugar para a mulher na sociedade contemporânea.