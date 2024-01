Selena Gomez - Reprodução / Twitter

Selena Gomez Reprodução / Twitter

Publicado 10/01/2024 12:30

Rio - Selena Gomez, de 31 anos, usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira, para anunciar uma nova pausa nas redes sociais. A cantora disse aos mais de 429 milhões de seguidores que vai tirar um tempo para focar "no que realmente importa".

fotogaleria

"Estou fora das redes sociais por um tempo. Estou focando no que realmente importa", escreveu ela, na legenda de um vídeo em que mostra seu namorado, Benny Blanco, brincando com crianças.

Em outubro, Selena também tinha avisado que daria um tempo da internet para preservar a saúde mental, pois não consegue ver as publicações sobre os episódios de violência que ocorrem ao redor do mundo. "Tenho me afastado das redes sociais porque meu coração se parte ao ver todo o horror, ódio, violência e terror que está acontecendo no mundo", iniciou a artista.

"É horrível que pessoas sejam torturadas, mortas ou alvo de qualquer ato de ódio contra qualquer grupo", lamentou ela, referindo-se à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que também tem afetado o povo palestino. "Precisamos proteger todas as pessoas, especialmente as crianças, e acabar com a violência de uma vez por todas", pediu a atriz.