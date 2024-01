Patrícia Poeta exibe as curvas no Rio Grande do Norte - Reprodução Internet

Patrícia Poeta exibe as curvas no Rio Grande do NorteReprodução Internet

Publicado 10/01/2024 11:21 | Atualizado 10/01/2024 11:37

Rio - A apresentadora Patrícia Poeta, de 47 anos, está em um recesso profissional e aproveitou o dia ensolarado de terça-feira (09), para reforçar o bronzeado.

Ela publicou alguns registros nas redes sociais , em que aparece com um biquíni jeans customizado com miçangas. Para completar o visual, amarrou um lenço na cabeça. Nesta quarta, Patrícia postou usando um biquíni rosa e uma flor na cabeça.

"Ô terra boa que é essa, Rio Grande do Norte! Mal cheguei e já estou apaixonada", escreveu na legenda da postagem. Nos comentários, os fãs interagiram. "Que corpo", elogiaram. Patrícia está hospedada em um resort no Rio Grande do Norte.