Brunna Gonçalves faz aula de samba com Mayara Lima para desfilar no Carnaval Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2024 19:29

Rio - Brunna Gonçalves, de 32 anos, mostrou nesta quarta-feira (10), através do Stories no Instagram, detalhes da sua aula de samba. A mulher de Ludmilla será musa da Beija-Flor de Nilópolis para o desfile da Sapucaí em 2024.

A ex-BBB está aprendendo com Mayara Lima, rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti e que viralizou no Carnaval de 2022."Mais uma aulinha de samba: check! Até o Carnaval, meu amor... filha de Mayara Lima. Sábado tem ensaio de rua da Beija-Flor e vocês vão ver como vou estar afiada. Não vou envergonhar a 'mamãe'", brincou Brunna.