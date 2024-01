Claudia Alencar - Reprodução / Instagram

Claudia Alencar Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2024 16:53

Rio - Claudia Alencar, 73 anos, apresenta melhora no seu quadro, mas segue internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul, sem previsão de alta.

"A Sra. Claudia G Alencar segue em melhora clínica, em uso dos mesmos antibióticos, caminhando no corredor, já na unidade semi-intensiva. Por ora, sem previsão de alta hospitalar", informa o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 10.

A atriz está internada desde o dia 17 de dezembro quando deu entrada em estado grave com diagnóstico de infecção bacteriana. Ela passou por uma cirurgia na coluna vertebral para retirar a secreção com a bactéria estafilococos, que havia contaminado seu organismo.Claudia foi extubada no dia 27 de dezembro e iniciou a alimentação por sonda no dia. Três dias depois, passou a comer e beber sozinha.