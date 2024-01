Claudia Alencar - Reprodução / Instagram

Claudia Alencar Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2024 13:52 | Atualizado 05/01/2024 13:52

Rio - Claudia Alencar, de 73 anos, já consegue se alimentar e caminhar pelo hospital, vinte dias após ser internada em decorrência de uma infecção bacteriana grave. Segundo as informações fornecidas pela assessoria da artista ao a atriz, que foi extubada no último dia 27 de dezembro , permanece recuperando-se aos poucos, sem previsão de alta.

"Claudia Alencar foi extubada no último dia 27 de dezembro. Está lúcida, se alimentando sem a sonda e andando lentamente pelo hospital com a ajuda de uma fisioterapeuta", diz a assessora.

Claudia Alencar permanece internada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, local em que deu entrada no dia 17 de dezembro, após ser diagnosticada com uma infecção bacteriana grave. A artista chegou a passar por uma cirurgia na coluna lombar , na tentativa de conter a infecção.