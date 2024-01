Mel Maia compartilha foto agarradinha no namorado - Reprodução

Mel Maia compartilha foto agarradinha no namoradoReprodução

Publicado 10/01/2024 15:36

Rio - Mel Maia compartilhou, nesta quarta-feira (10), um registro ao lado do namorado, João Maria Pereira, curtindo uma praia no Rio. O português está passando as férias na cidade maravilhosa na companhia da amada.

"Beijinho salgadinho", escreveu Mel na legenda da publicação, onde a artista aparece no colo do namorado enquanto ganhava beijos na bochecha. "Te amo tanto", comentou João no post.

Confira: