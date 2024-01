André Gonçalves e Manu Seiblitz - Reprodução Internet

André Gonçalves e Manu SeiblitzReprodução Internet

Publicado 10/01/2024 13:46 | Atualizado 10/01/2024 13:54

Rio - O ator André Gonçalves postou no Instagram, nesta quarta-feira, um carrossel de fotos em que aparece com as filhos, Manu Seiblitz, Valentina Benini, Pedro Rios e Guy. Este último é filho de Danielle Winits, sua atual mulher, com Jonatas Faro. "Amores da minha vida", escreveu o artista na legenda da imagem.

Na primeira foto, André está ao lado de Manu Seiblitz, de 25 anos, fruto do casamento com Tereza Seiblitz. Anteriormente, Manu chegou a acioná-lo na Justiça por falta de pagamento de pensão. Ela cobrava uma dívida de R$ 109 mil. O ator chegou a ser preso em 2020. Ele cumpriu 60 dias de prisão domiciliar e usou tornozeleira eletrônica em um outro processo, movido por Cynthia Benini, que também tem uma filha com André, Valentina, de 20.



A própria Valentina comentou a postagem do artista nesta quarta. "Te amo, pai", escreveu a jovem. Além de Manu e Valentina, André também é pai de Pedro Rios, fruto do casamento com Miriam Rios.