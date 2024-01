Thaila Ayala - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2024 12:47

Rio - Thaila Ayala, de 37 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para refletir ao expor a foto de sua primeira casa. A atriz, que é casada com Renato Góes, relembrou as dificuldades enfrentadas antes da fama, em um longo texto publicado através do Instagram.

"Sem querer, durante o voo me deparei com essa foto e fui tomada por uma melancolia louca, difícil explicar o que senti, mas vou tentar, mesmo com uma certa dificuldade de enxergar algo na minha frente. Essa foi minha primeira casa própria que tive o privilegio de poder comprar tão jovem", iniciou ela na legenda do post.

"Jamais vou esquecer o dia que fui até o banco assinar o contrato e saí de lá com as chaves na mão... A primeira coisa que fiz foi ligar para minha mãe. Ela levou 50 anos para poder comprar a [casa] dela, em um conjunto habitacional, dividida em 24 anos, que eu também tive o privilegio de ajuda a quitar", relembrou ela, que atualmente é mãe de Francisco e Tereza.



"Ela, que morou de favor em casa de patrão, de sogra. Ela, que às vezes deixava cortar a luz, mas o aluguel não tinha como. Para quem não sabe, comecei a trabalhar com 13 anos para ajudar minha mãe. Olhar para essa foto, nesse quartinho onde fui tão feliz, assim sem moveis (a não ser a cama), sem decoração, com uma canga pendurada na janela porque não tinha cortina, me fez tão bem!", escreveu, emocionada.

"Mas também me deu saudade, eu sempre fui uma pessoa feliz com pouco, e essa casa não é pouco, tá? Longe disso. Mas me fez lembrar da Thaila que não precisava de muito para ser livre, leve e feliz! Percebi o quanto me tornei exigente, perfeccionista, engessada, talvez um pouco chata. Saudade dessa menina sonhadora que não acreditava no impossível", ponderou a artista por fim.