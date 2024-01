Lázaro Ramos compartilha registros de dia relaxante - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2024 13:41 | Atualizado 10/01/2024 13:42

Rio - Lázaro Ramos, de 45 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar registros de um dia relaxante. O ator, que está no ar como Mário Fofoca no remake "Elas por Elas", curtiu uma praia paradisíaca e ainda aproveitou o tempo livre para ler um livro.

"Marca de massagem nas costas, leitura boa e pés descalços", legendou o artista, que apareceu sem camisa em uma das fotos e mostrou as costas marcadas por círculos avermelhados em decorrência da técnica.

Para leitura, o ator escolheu o livro "A Mais Recôndita Memória dos Homens", do autor senegalês Mohamed Mbougar Sarr.