Publicado 21/01/2024 14:18 | Atualizado 21/01/2024 14:23

Rio - Leci Brandão, de 79 anos, segue internada no Hospital Samaritano Paulista, em São Paulo, para tratar questões vasculares. O empresário da cantora e compositora informou ao DIA, neste domingo, que ela está bem e já tem previsão de alta. "Leci está estabilizada. Segue bem e tem alta programada para até o fim da semana que vem", disse Osmar Costa.

A artista está internada desde 15 de janeiro, de acordo com uma nota enviada pelo seu gabinete parlamentar. "Leci Brandão foi realizar exames de rotina e os médicos detectaram novas questões vasculares. Leci já realizou um procedimento no ano anterior para enfrentar o mesmo problema e os profissionais avaliaram que a recuperação dela se daria de forma mais efetiva se ela permanecesse no hospital por alguns dias. O quadro de Leci é estável. A deputada segue em repouso e passa bem", informa o comunicado.