Publicado 25/01/2024 11:52

Rio - Priscila Fantin, de 40 anos, surpreendeu ao revelar que, aos 28, deu uma pausa na carreira e decidiu trabalhar como garçonete na França. Na época, a atriz já havia participado de alguns trabalhos na TV Globo, mas sentia-se cada vez mais tensa e desenvolveu uma "mania e perseguição".

"Comecei a ter pânico, mania de perseguição, não conseguia pegar elevador, tinha medo do mundo", explicou ela durante o podcast "Desculpe Alguma Coisa", transmitido nesta quarta-feira.

"Estava achando tudo estranho e falei: 'Vou sair de onde me conhecem pra ver se é isso mesmo. Se a fama, as pessoas, estão nesse lugar de me oprimir dessa forma'", relembrou.

Na sequência, Priscila contou que se mudou para Paris, onde ficou por três meses, trabalhando como garçonete, antes de retornar ao Brasil. "Voltei com uma consulta marcada com uma psiquiatra indicada pela Globo. Fui diagnosticada com depressão avançada. Fiquei reclusa por um mês, tentando melhorar, até consegui aprender a lidar", afirmou.

Questionada sobre a possibilidade de voltar à intensa rotina das novelas, a artista alegou perceber, atualmente, que precisa dosar melhor sua relação com o trabalho. "Eu sei que preciso ter uma balança. Eu não posso viver mais aquilo do que a minha própria vida", concluiu.