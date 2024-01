Belo se apresenta em casa de shows de São Paulo - Tomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 25/01/2024 09:59

Rio - Belo, de 49 anos, está de volta aos palcos após se recuperar da covid-19! O cantor se apresentou no Vibra São Paulo, na noite de quarta-feira, e empolgou o público ao som de seus maiores sucessos. As canções "Perfume", "Vi Amor No Seu Olhar", "Maçã do Amor" e "Farol das Estrelas" estavam no repertório.

Belo foi diagnosticado com covid-19 no último dia 18. Nas redes sociais, o artista lamentou ter que cancelar sua agenda do "fim de semana dos sonhos" . "Imaginem um fim de semana dos sonhos. 'Baile da Santinha' em Salvador, 'Massayó Verão' em Maceió e 'Ensaios da Anitta' no Rio. Agora pensem num coração que estrava cheio de alegria por estar presente nesses três incríveis eventos no nosso país. E, de repente, às vezes a gente precisa enfrentar umas peças que o destino nos prega", afirmou.

O marido de Gracyanne Barbosa também revelou os sintomas que teve. "Voltei de São Paulo na madrugada de quarta para quinta, descansei um pouco e acordei não me sentindo tão bem. Responsável como todos nós precisamos ser, fui fazer exames e fui diagnosticado com Covid. Estou bem, gente, com sintomas que logo passarão, tenho certeza", disse.