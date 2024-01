Belo é diagnosticado com covid-19 - Reprodução

Publicado 19/01/2024 16:18

Rio - Belo usou as redes sociais, nesta sexta-feira (19), para desabafar após ser diagnosticado com covid-19. O cantor, que participaria do "Ensaios da Anitta" no domingo (21), lamentou ter que cancelar sua agenda do "fim de semana dos sonhos".

"Imaginem um fim de semana dos sonhos. 'Baile da Santinha' em Salvador, 'Massayó Verão' em Maceió e 'Ensaios da Anitta' no Rio. Agora pensem num coração que estrava cheio de alegria por estar presente nesses três incríveis eventos no nosso país. E, de repente, às vezes a gente precisa enfrentar umas peças que o destino nos prega", afirmou.

Em seguida, Belo relatou os sintomas que teve: "Voltei de São Paulo na madrugada de quarta para quinta, descansei um pouco e acordei não me sentindo tão bem. Responsável como todos nós precisamos ser, fui fazer exames e fui diagnosticado com Covid. Estou bem, gente, com sintomas que logo passarão, tenho certeza", disse.

"Estou aqui, escrevendo esse texto, para dizer a todos vocês que lamento muito, não tem ideia do quanto estou sentindo não poder estar pertinho de cada um. Mas ao mesmo tempo, com a consciência tranquila de que estou fazendo o certo para preservar e cuidar da saúde de todo mundo", finalizou.

Em um comunicado divulgado em seu story do Instagram, Belo informou que está isolado e se recuperando para voltar a sua agenda normal na segunda-feira (22).