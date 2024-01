Belo é diagnosticado com covid-19 - Reprodução

Publicado 18/01/2024 23:16 | Atualizado 18/01/2024 23:35

Rio - O cantor Belo foi diagnosticado com Covid-19, nesta quinta-feira (18). A informação foi confirmada pela assessoria do artista, que afirmou que ele estava com sintomas de resfriado e muita dor no corpo.

Após o teste positivo, Belo vai seguir em isolamento. Com isso, a agenda de shows do cantor vai precisar ser remanejada. Ele participaria, no próximo domingo (21), dos Ensaios da Anitta, no Jockey Club Brasileiro, Zona Sul do Rio.