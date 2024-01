Gabriela Versiani dá show de beleza em cliques de biquíni e recebe elogio do namorado, Murilo Huff - Reprodução/Instagram

Gabriela Versiani dá show de beleza em cliques de biquíni e recebe elogio do namorado, Murilo HuffReprodução/Instagram

Publicado 19/01/2024 22:05

Rio - Gabriela Versiani deixou seguidores de queixo caído com seu "corpaço" em um ensaio de fotos de biquíni. Nesta sexta-feira (19), a influenciadora compartilhou registros de uma série de looks para o Carnaval deste ano e chamou atenção do namorado, Murilo Huff, com seu físico escultural.