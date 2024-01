Glória Pires reúne vídeos de momentos divertidos dos bastidores de 'Terra e Paixão' - Reprodução/Instagram

Glória Pires reúne vídeos de momentos divertidos dos bastidores de 'Terra e Paixão'Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2024 21:33

Rio - A atriz Glória Pires, de 60 anos, aproveitou o último dia de exibição de 'Terra e Paixão' para compartilhar clipes inéditos dos bastidores da novela. Nesta sexta-feira (19), a artista entrou em um clima de nostalgia ao mostrar os momentos descontraídos do elenco durante as gravações da trama das 9.

fotogaleria

"Imagens falam mais que mil palavras, por isso, deixo aqui um pouco do que foi esse ano de gravação de Terra e Paixão, onde tive a alegria de reencontrar os queridos Walcyr Carrasco, Tony Ramos, Johnny Massaro, Charles Fricks, Flávio Bauraqui e Susana Vieira, ao mesmo tempo que novos encontros especiais aconteceram. Que alegria ter feito parte disso tudo! Foi lindo - estará para sempre em um lugar especial do meu coração! GRATIDÃO a cada um. Até breve", escreveu Glória na legenda da publicação. No post, a matriarca organizou um compilado de vídeos de algumas das melhores gracinhas que os atores fizeram ao longo dos vários meses de produção.Seguidores foram aos comentários para elogiar a atuação da artista e aproveitaram para também se despedir da novela: "Vou sentir saudades de assistir", contou a atriz Gabriella Saraivah. "Glória, você é um patrimônio nacional! Eu me emociono toda vez que te vejo em cena. Você faz qualquer personagem se tornar marcante", afirmou uma fã. "Você foi incrível nessa novela... Te odiava e tinha que ficar me lembrando que era só uma personagem kkkk", admitiu outro. "'Terra e Paixão' se tornou ainda mais especial pela conexão que tem entre o elenco, foi tão gostoso ver vocês se divertindo entre um bastidor e outro! Te amo, Glorinha, você entregou demais! Vou sentir saudades de te ver na minha TV toda noite", disse uma terceira.