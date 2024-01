Iza aproveita dia de piscina - Reprodução

Publicado 19/01/2024 20:00

Rio - Iza aproveitou para se refrescar na piscina nesta sexta-feira (19). Em seu Instagram, a cantora compartilhou uma série de fotos do momento e recebeu elogios do namorado, Yuri Lima. O casal assumiu o relacionamento em fevereiro do ano passado.

"E aí, meu talismã, qual a boa de hoje?", questionou Iza na legenda da publicação. Nos comentários, o jogador enalteceu a beleza da amada. "Gostosa até de rosto", escreveu. Yuri também aproveitou para dar um elogio inusitado para a cantora. "Amor, a sua cicatriz no joelho é bonita", afirmou.

Confira: