Publicado 17/01/2024 22:00

Rio - Iza anunciou, nesta quarta-feira (17), que vai lançar seu primeiro bloco de carnaval em São Paulo. A cantora, que já desfilou duas vezes pela escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense, agora, vai sair nas ruas com o "Bonde Pesadão", no domingo (11).

“Sempre foi uma época muito mágica pra mim. Eu frequentava muitos bloquinhos no Rio quando ainda podia, e no último ano fiquei com um gostinho de quero mais quando subi no trio com Carlinhos Brown e um time de artistas talentosíssimos em Salvador”, contou.

Sobre o repertório, Iza avisa: "O Bonde Pesadão vai ser um momento de muita troca e alegria, estou pensando em todos os arranjos, participações e set list, para que seja um dia muito especial. Vai ser uma oportunidade incrível de cantar músicas de artistas que eu amo e que não canto nos meus shows atualmente”.

