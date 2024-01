Rainhas de bateria se reúnem em comemoração aos 40 anos do Sambódromo

Rio - Inúmeras rainhas de bateria se reuniram para participar do evento em comemoração aos 40 anos do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, realizado nesta terça-feira. O local, que abriga oficialmente os desfiles de Carnaval do Rio desde 1984, foi inundado por uma alegria contagiante, comandada pelo carnavalesco Milton Cunha e a jornalista Mariana Gross.

Nomes como Viviane Araujo, rainha de bateria do Salgueiro, Lexa, da Unidos da Tijuca e Erika Januza, da Viradouro, estiveram presentes na celebração. A homenagem ao espaço ainda contou com Tati Minerato, Juliana Souza, Fabíola de Andrade e, até mesmo, com musas como Wenny Isa, da Portela.

Antes da construção do Sambódromo, iniciada em 1983, os desfiles de Carnaval ocorriam em diferentes regiões da cidade, como a Praça XI, Presidente Vargas, Presidente Antônio Carlos e o Estádio de São Januário. A própria Sapucaí também chegou a ser berço do evento, tornando-se, mais tarde, o local definitivo da festa.

Relatar erro